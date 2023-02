L’intervista del QdS a Daniela Santanchè nella rassegna stampa di Rainews 24

"Noi abbiamo ascoltato tutte le associazioni di categoria e come abbiamo detto in campagna elettorale siamo dalla loro parte"

“Noi abbiamo ascoltato tutte le associazioni di categoria e come abbiamo detto in campagna elettorale siamo dalla loro parte. Questo è l’emendamento che rappresenta la volontà delle associazioni. Difendiamo senza se e senza ma gli stabilimenti balneari”. Sono le dichiarazioni del ministro del Turismo, Daniela Santanché, rilasciate in esclusiva al Quotidiano di Sicilia nell’intervista che è stata ampiamente ripresa e dibattuta sui Rai news 24. Ecco il video della rassegna stampa!