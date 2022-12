Investe 85enne con camper e si allontana, poi si costituisce

Un 50enne si è presentato spontaneamente ai carabinieri ed è stato denunciato per omicidio stradale ed omissione di soccorso

Investe una donna con il camper e poi si allontana, ma quando ha saputo che la ferita era morta si è presentato spontaneamente ai carabinieri: per questo un 50enne senese è stato denunciato per omicidio stradale ed omissione di soccorso.

L’incidente è avvenuto in via Uopini a Monteriggioni (Siena). Una donna di 85 anni è stata investita verso le 16 da un mezzo che procedeva in direzione Uopini che si è subito allontanato. I passanti hanno chiamato il 112 e, di lì a poco, sono arrivati i soccorsi: il 118 non ha potuto che constatare il decesso dell’anziana donna mentre i carabinieri hanno proceduto ai rilievi per capire la dinamica dell’accaduto ed iniziare le ricerche del responsabile. Raccolti i primi elementi, i militari si sono messi subito al lavoro visionando i filmati delle telecamere della zona.

Nel corso delle indagini un senese di 50 anni si è presentato spontaneamente presso il comando provinciale dei carabinieri di Siena dove ha sostanzialmente ammesso la responsabilità in ordine all’incidente, riferendo che, nel percorrere la strada con il proprio camper, avrebbe sentito un tonfo, supponendo inizialmente di aver investito un animale selvatico, cosa che gli era già capitata in passato e, pertanto, aveva continuato la marcia.

I carabinieri hanno, pertanto, sequestrato il mezzo, sottoposto ad accertamenti tossicologici l’uomo e ritirata la patente, deferendolo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Siena per omicidio stradale ed omissione di soccorso.