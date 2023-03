Inviare baci a distanza? Si può: l’invenzione cinese MUA in arrivo in Italia

L'invenzione è di una startup asiatica che l'ha messa a punto durante il lockdown: ecco come funziona e quando potrebbe arrivare da noi

Da oggi sarà possibile darsi dei baci a…distanza.

L’idea geniale è stata di una start-up cinese che, durante il lockdown imposto dalla pandemia da Covid, ha inventato una macchina per baciare chi è lontano attraverso la trasmissione dei dati dei baci degli utenti mediante sensori di movimento nascosti in labbra di silicio che si muovono simultaneamente quando riproducono i baci ricevuti.

L’inventore si si chiama Zhao Jianbo, stanco di stare distante dalla sua fidanzata durante l’isolamento forzato: MUA il nome dell’ennesimo aggeggio “diabolico”, proprio per ricordare il suono che si fa quando si manda un bacio.

Come funziona MUA: potrebbe arrivare presto arrivare in Italia

Il marchingegno funziona così: gli innamorati devono scaricare un’app e attaccare la macchina-manda baci con le finte labbra di silicone al telefonino, proprio nella porta Usb che si usa di solito per ricaricare la batteria.

Il MUA cattura e riproduce anche il suono e si riscalda leggermente durante il bacio: il tutto per rendere l’esperienza più autentica possibile.

L’ideatore ha annunciato di volerla portare presto in tutto il mondo, “anche da voi in Italia”, come ha raccontato a “Repubblica”.

Il costo di MUA

Il primo prototipo di MUA è stato immesso sul mercato lo scorso gennaio alla modica cifra di 260 yuan, l’equivalente di 37 euro. “Nel giro di due settimane ne abbiamo venduti 1.500. Poi gli ordini sono arrivati a 8mila. Puntiamo a raggiungere quest’anno le 300mila vendite. Entro qualche mese sarà disponibile in Europa, Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud. Ho già contatti con distributori italiani”.