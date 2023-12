VIDEO | Iolanda Riolo, presidente dell’Irfis, ospite del Forum del QdS

Dalla mission di Irfis come "braccio armato" della Regione Siciliana per rilanciare l'economia siciliana

La presidente di Irfis, Iolanda Riolo, è stata ospite del Forum del Quotidiano di Sicilia assieme al vicedirettore Raffaella Tregua.

Tanti i temi discussi, dal bando FAInSicilia per rilanciare le attività produttive in Sicilia alle nuove iniziative per le famiglie e i giovani che decidono di investire sul territorio siciliano e dare un contributo al suo sviluppo.

Il Forum completo sarà disponibile nei prossimi giorni in edicola e su QdS.it.

