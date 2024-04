VIDEO | Iran, violento attacco a Israele. Oltre 300 droni e missili lanciati: 31 feriti, tra cui una bambina

Secondo una prima e temporanea stima, i danni sarebbero limitati e i feriti potrebbero essere al momento in 31. Tra questi, una bambina di nove anni attualmente in gravi condizioni

Nella notte, l’Iran ha lanciato 300 droni e missili contro Israele, in un attacco senza precedenti ma considerato atteso dalla comunità internazionale. “La superiorità aerea e tecnologica dell’IDF la forte coalizione in combattimento insieme hanno intercettato la stragrande maggioranza, il 99% delle minacce lanciate nel territorio dello Stato di Israele” – ha detto il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari. La maggior parte dei proiettili è stato fermato al di fuori dello spazio aereo dello Stato ebraico e il danno sarebbe stato limitato il più possibile con 31 feriti (tra cui una bambina di 9 anni, attualmente in gravi condizioni).

Nella notte tra sabato e domenica 14 aprile, le sirene d’allarme sono risuonate a Gerusalemme. L’Iran, infatti, ha lanciato contro a Israele un pesante e improvviso attacco. Centinaia i droni e i missili da crociera indirizzati verso la città israeliana, come testimoniato da diversi video virali che circolano in queste ore. Con l’aiuto dei caccia di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, l’esercito israeliano ha neutralizzato la maggior parte degli attacchi. Secondo una prima e temporanea stima, i danni sarebbero limitati e i feriti potrebbero essere al momento in 31. Tra questi, una bambina di nove anni attualmente in gravi condizioni.