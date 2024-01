Irregolare a bordo veicolo trasporto braccianti agricoli: tunisino denunciato nel catanese

Nei confronti del cittadino straniero è stato emesso un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale

Gli agenti di Polizia di Adrano, nell’ambito di un servizio di controllo hanno denunciato un 19enne tunisino irregolare sul territorio nazionale. Nel pomeriggio dell’8 gennaio, una volante del Commissariato ha effettuato l’ispezione di un veicolo utilizzato per il trasporto di braccianti agricoli.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Provvedimento di espulsione

A bordo hanno identificato un cittadino straniero che, da un primo controllo effettuato tramite i sistemi informatici in uso alle Forze dell’Ordine, è risultato non essere in regola con la vigente normativa. Ulteriori approfondimenti hanno consentito ai poliziotti di accertare l’irregolarità della presenza del tunisino in Italia. Nei confronti del cittadino straniero, dopo ulteriori verifiche effettuate dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Catania, è stato emesso un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale con il successivo accompagnamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta.