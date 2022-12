Ischia, venerdì e sabato i funerali delle famiglie distrutte dalla frana di Casamicciola

Saranno celebrati tra venerdì e sabato i funerali delle due famiglie distrutte dalla frana di Casamicciola.

Venerdì 9 dicembre in una chiesa nel comune di Ischia si terranno i funerali della famiglia Scotto di Minico: Maurizio, 32 anni, la moglie Giovanna Mazzella, 30 anni, e il loro figlio Giovangiuseppe, nato il 4 novembre e deceduto ad appena 22 giorni di vita. Il giorno seguente, sabato 10 dicembre, sempre a Ischia saranno celebrati i funerali della famiglia Monti: Gianluca, 37 anni, la moglie Valentina Castagna, 37 anni, e i tre figli Michele, 15 anni, Francesco, 11 anni, e Maria Teresa, 6 anni.

In entrambi i casi, come già accaduto con i funerali di Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo celebrati questa mattina a Lacco Ameno, le esequie si svolgeranno in forma rigorosamente privata.

Confermato il lutto cittadino a Ischia anche nelle giornate di venerdì e sabato.