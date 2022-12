Ischia, ritrovati altri due corpi. Restano due le persone disperse

Le ricerche proseguono ininterrottamente. E' una corsa contro il tempo, perché è atteso maltempo sull'isola, forse già da domani

I vigili del fuoco hanno appena individuato a Casamicciola, come apprende l’Adnkronos, due corpi in due posti diversi. Con l’individuazione di due corpi restano ancora due persone disperse. Il primo dei due corpi individuati dai vigili del fuoco a Casamicciola è stato appena estratto. E’ di un uomo. Anche il secondo corpo estratto dai Vigili del fuoco a Casamicciola Termine appartiene a un uomo. Il primo corpo senza vita è stato estratto in via Santa Barbara e l’altro in via Celario. Non si conoscono ancora le identità dei due uomini ritrovati.

Proseguono senza sosta da questa mattina le ricerche dei quattro dispersi dopo la frana di Casamicciola Terme. E’ una corsa contro il tempo, perché è atteso maltempo sull’isola, forse già da domani. E con la pioggia le ricerche diventerebbero ancora più complicate.