Ismaele La Vardera incontra il ministro Salvini in una nuova “veste”, le risposte sul caro voli continuano a non arrivare

Ismaele La Vardera, dopo vari tentativi, prova a incontrare il ministro Salvini per chiedere sul caro voli. L'incontro c'è, ma in altro modo...

Il deputato all’Assemblea Regionale Siciliana di Sud chiama Nord, Ismaele La Vardera, dopo la manifestazione dello scorso aprile sul caro voli a Catania e la lettera mandata al ministro Matteo Salvini, si è presentato alla festa del suo partito in Sicilia (a Caltanissetta) per chiedergli quali sono le mosse del governo sul caro-voli.

Salvini e La Vardera

“Sono venuto alla festa del partito del ministro Salvini – ha detto La Vardera – per capire quanto gli è costato il volo, ma hai preferito i selfie alle risposte che interessano ai siciliani. Insieme a un senatore accademico dell’Università di Catania, abbiamo aspettato, in diretta sui social, per fare una sola domanda al ministro. Sono andato nella qualità di deputato, ma quando eravamo accanto a lui, lui ha preferito i selfie anziché rispondere alla domanda che attanaglia tutti i siciliani. Cosa sta facendo contro il caro Voli?Non ha risposto neanche alla mia nota ufficiale del 4 aprile dove lo invitavo alla manifestazione”.

A Caltanissetta, assieme al deputato La Vardera – e il cartonato del ministro Matteo Salvini – anche Giuseppe Trovato, già senatore accademico e rappresentante di molti studenti all’Università di Catania.