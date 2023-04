Dal lavoro nero alla poca sicurezza, sanzioni da 20mila euro dopo ispezione in cantiere

L'esito del controllo in un cantiere edile a Villafranca Tirrena.

Nel quadro delle iniziative finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e l’emersione del lavoro nero, disposti dal comando provinciale carabinieri di Messina, i militari della compagnia di Messina Centro e del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno sottoposto a ispezione un cantiere edile allestito a Villafranca Tirrena.

All’esito dei controlli, i carabinieri hanno accertato diverse violazioni alla normativa di settore.

Ispezione in cantiere edile di Villafranca Tirrena, le violazioni

Gli operatori, in particolare, hanno riscontrato: la non corretta predisposizione di un ponteggio, l’omessa dotazione dei dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e la mancata sottoposizione alla prescritta visita medica del personale dipendente.

Inoltre, durante il controllo, i militari hanno scoperto la presenza di un lavoratore “in nero”. Il responsabile del cantiere è stato, pertanto, denunciato e a suo carico sono state irrogate ammende e sanzioni per l’ammontare di oltre 20.000 euro, con la contestuale sospensione dell’attività e l’obbligo di regolarizzare la posizione del lavoratore.

La campagna dei controlli dei carabinieri del comando provinciale di Messina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, nel settore edile, proseguirà nei prossimi mesi in tutta la provincia, con l’obiettivo di continuare nell’incisiva azione di prevenzione e contrasto alle gravi violazioni, che danneggiano fortemente i diritti dei lavoratori e mettono a serio rischio la loro incolumità.