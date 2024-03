Istat, gennaio 2024: diminuiscono occupati e disoccupati, inattivi in aumento

L'Istituto nazionale di statistica ha elaborato i primi dati del 2024

Secondo quanto riportato da Istat nel suo report (provvisorio) di gennaio 2024, in crescita il numero di inattivi in Italia. Diminuisce invece quello di occupati (-0,1%) e disoccupati (tasso totale al 7,2%).

Istat, occupazione e disoccupazione: i primi dati del 2024

Come riportato da Istat, nel mese di gennaio 2024 sono diminuiti i tassi di occupazione disoccupazione, mentre ad aumentare sono gli inattivi. In particolare, riporta l’Istituto nazionale di statistica: “L’occupazione cala (-0,1%, pari a -34mila unità) tra gli uomini, gli under 34, i dipendenti a termine, gli autonomi. Cresce invece tra le donne e chi ha almeno 50 anni. Il tasso di occupazione scende al 61,8% (-0,1 punti). La diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro (-0,2%, pari a -4mila unità) coinvolge gli uomini, i 15-24enni e i 35-49enni; al contrario, la disoccupazione aumenta lievemente tra le donne e gli ultracinquantenni. Il tasso di disoccupazione totale è stabile al 7,2%, quello giovanile sale al 21,8% (+0,2 punti)”.

Confrontando il trimestre da fine 2023 al gennaio del nuovo anno con quello precedente (agosto-ottobre 2023), l’Istat registra un aumento del livello di occupazione pari allo 0,4%, raggiungendo un totale di 90mila persone occupate. “La crescita dell’occupazione – spiega la nota Istat – osservata nel confronto trimestrale, si associa alla diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-3,5%, pari a -67mila unità) e alla stabilità degli inattivi.

Istat, in crescita il numero di inattivi

Successivamente, Istat analizza il dato degli inattivi, in crescita nel gennaio del 2024. “La crescita del numero di inattivi (+0,5%, pari a +61mila unità, tra i 15 e i 64 anni) si osserva tra gli uomini e tra chi ha un’età compresa tra 15 e 49 anni; l’inattività diminuisce invece tra le donne e gli ultracinquantenni. Il tasso di inattività sale al 33,3% (+0,2 punti)”.