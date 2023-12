Istituto De Felice-Olivetti, apprendistato e mondo del lavoro

Tante le attività pensate per aprire le porte di un contesto occupazionale

Anche in questo anno scolastico l’Offerta formativa dell’Istituto De Felice-Olivetti è arricchita da numerose attività proiettate verso il mondo del lavoro. Attività laboratoriali, progetti, stage e certificazioni linguistiche, attività di Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) e, novità di questi ultimi anni, i percorsi di Apprendistato di primo livello, che costituiscono virtuosi collegamenti tra il mondo della scuola e delle attività produttive e commerciali, grazie ai quali, fin dal terzo anno, gli studenti possono mettere in pratica, in un contesto lavorativo, le competenze trasversali apprese in ambiente scolastico.

In questa ottica, la dirigenza dell’istituto De Felice-Olivetti, già dallo scorso anno scolastico, ha scelto di dare particolare rilievo proprio all’esperienza di apprendistato, un contratto di lavoro, generalmente a tempo indeterminato, finalizzato al conseguimento di un titolo di studio ed alla contestuale formazione in azienda. Il primo livello rappresenta un tipo di configurazione, concepita per giovani dai 15 ai 25 anni, la cui durata varia da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni (quattro se il percorso scolastico prevede diploma professionale quadriennale).

Nel corrente anno scolastico sulla base dell’Avviso pubblico n. 8/2023 Pr Fse+ Sicilia 2021/2027 per l’individuazione di un Catalogo e sostegno alla realizzazione di un’offerta formativa in apprendistato di I livello, ai sensi dell’art. 43 Dlgs 81/2015 per gli allievi delle Istituzioni scolastiche statali di II grado-anno scolastico 2023/2024, l’Istituto De Felice Olivetti, ha stipulato 17 contratti di apprendistato con aziende locali che operano nel settore del benessere, del turismo, del commercio. Sono stati coinvolti studenti del triennio, sia della sezione tecnica che della sezione professionale i quali, selezionati dopo i preventivi colloqui conoscitivi, hanno iniziato questa nuova pratica alternando frequenza scolastica ed esperienza lavorativa, secondo un piano formativo individuale, redatto dall’istituzione scolastica che, con il coinvolgimento del datore di lavoro, ha specificato il percorso che l’apprendista deve realizzare presso l’istituzione formativa e presso l’impresa dove svolge attività lavorativa.

È evidente l’importanza di tale opportunità, soprattutto per quei giovani che, dopo il conseguimento del diploma superiore, intendono immettersi da subito nel mondo del lavoro. Tale pratica, infatti, mira a ridurre il disallineamento tra competenze richieste dal mercato e quelle in uscita dai percorsi formativi. Il titolo di studio diventa così, insieme all’esperienza lavorativa dell’apprendistato, che rientra a pieno titolo all’interno del curriculum personale, spendibile e attrattivo per il mercato del lavoro.

E a dimostrazione che la strada intrapresa è adeguata alle esigenze e alle richieste del territorio, anche quest’anno il De Felice-Olivetti – che prosegue la sua azione formativa in un contesto inclusivo dove conoscenze, competenze e anche sogni e speranze rappresentano obiettivi da realizzare – occupa, nella piattaforma Eduscopio, realizzata dalla Fondazione Agnelli, il primo posto nella classifica delle migliori scuole superiori, a indirizzo economico, di Catania.