Inserire gli studenti nel mondo del lavoro grazie a un’offerta calibrata sul mercato

L’Istituto De Felice-Olivetti di Catania ha presentato i corsi organizzati con Its Academy Fondazione Archimede

CATANIA – La collaborazione tra l’istituto tecnico commerciale De Felice-Olivetti di Catania e l’Its Fondazione Archimede continua e a giovarne è tutto il panorama formativo siciliano. Negli scorsi giorni, nell’aula della sede centrale del De Felice, si è svolta la conferenza di presentazione dei nuovi corsi in Hospitality Management, Marketing dei Beni Culturali e Food and Wine Tourism. I programmi sono stati progettati per rispondere alle esigenze del mercato, integrando competenze richieste e trend attuali, con un focus sull’innovazione tecnologica e sulle opportunità di carriera nel settore turistico e culturale. Ne abbiamo parlato con la Dirigente scolastica del De Felice, Anna De Francesco.

Anna De Francesco, la Dirigente scolastica del De Felice–Olivetti

Sono partiti i nuovi corsi dell’Its Academy-Fondazione Archimede in partenariato con il De Felice-Olivetti. In cosa consistono esattamente?

“Questi corsi sono una nuova sperimentazione del ministero dell’Istruzione e del Merito. In realtà i quadriennali sono già partiti, con un progetto iniziale di due anni fa già avviato al De Felice-Olivetti: è il Sia (Sistemi informativi aziendali) con la vecchia progettazione. La nuova sperimentazione, però, vuole rilanciare oltre che gli istituti tecnici e professionali, anche gli Its Academy: cioè quel grado che è al quinto livello nella formazione europea e consiste in due anni in più rispetto ai tecnici e ai professionali tradizionali, dove gli studenti apprendono competenze spendibili nel mondo del lavoro perché hanno docenti non solo universitari ma anche provenienti dalle realtà produttive. La scuola De Felice-Olivetti, in questo senso, ha l’indirizzo turismo e in più l’Esabac, che è gemellato con il ministero dell’Istruzione francese per il doppio diploma. Se i ragazzi volessero, quindi, iscriversi alla Sorbona o a Tunisi potrebbero farlo tranquillamente. Questo corso è molto seguito dai ragazzi che arrivano dai Paesi dell’Africa del Nord, perché permette loro di continuare, se lo vogliono, il percorso di studi nelle Università dei luoghi d’origine”.

Che tempi prevedono i corsi con Its Academy e che tipo di qualifiche vengono conseguite alla fine del percorso?

“Sono previste quaranta ore settimanali: i ragazzi fanno cinque anni concentrati in quattro. La scuola, di concerto con l’Its Academy, cerca di prepararli ai due anni attraverso i quali acquisiranno un diploma tecnico specifico. Iscriversi a un Its non implica poi che, allo stesso tempo, lo studente non possa iscriversi all’Università: tra l’altro la preparazione che acquisiscono, che ha già una base universitaria data dai docenti, consente di capire le cose da un punto di vista sia teorico che pratico. Il titolo che lo studente consegue, poi, porta all’inserimento diretto nel mondo del lavoro. Moltissime ore sono previste come stage e con questo sistema gli studenti vengono assorbiti dalle stesse imprese ospitanti. Il diploma professionale, invece, riguarda la gestione web del turismo: oggi è improponibile non vendere il proprio prodotto attraverso la Rete, soprattutto per un’idea giovane di turismo. Noi facciamo anche tantissimo apprendistato: i ragazzi sono assunti con caratteristiche sia a loro vantaggio, per esempio formarsi mentre lavorano, che del datore di lavoro”.

Che genere di opportunità offre la città di Catania in questo campo specifico?

“Il territorio etneo ha avuto, in questi ultimi anni, un forte impulso turistico e tante presenze: sono nate più imprese ricettive, b&b ecc… La nostra scuola aveva già iniziato a lavorare in questo senso: col turismo sostenibile, il turismo esperienziale, quello dei cammini, quello dei borghi e quello del food and wine. Abbiamo fatto diversi incontri di formazione e abbiamo pensato di sviluppare un diploma quadriennale e tecnico che riguardasse l’amministrazione finanziaria e il marketing per la gestione delle imprese che si occupano del settore. Qui tendiamo a sviluppare tutte quelle competenze riguardanti la gestione economica e sociale di sviluppo del territorio dalla lente di ingrandimento del turismo. Noi vogliamo che i ragazzi capiscano l’importanza del nostro Paese e rimangano qui, in questa Regione, che ogni anno si spopola sempre più. Il turismo, per quello che può produrre come indotto, è un volano economico e sociale per il territorio”.

Qual è il feedback attuale di famiglie e studenti?

“Dico una cosa esplicativa: noi abbiamo i fondi regionali per fare il riallineamento, cioè finanziamenti per i corsi di recupero, ma tutti quelli che hanno fatto apprendistato non ne hanno avuto bisogno e così abbiamo restituito i soldi alla Regione. I ragazzi vanno stimolati: non è vero che sono tutti svogliati. Sicuramente sono di più i ragazzi bravi che fanno il loro dovere che non quelli che combinano guai. La formulazione di questi progetti è nata in concordato con l’Its, anche perché il Ministero tiene molto al rapporto col mondo del lavoro, ma alle famiglie questo non è sempre chiaro. Per molti l’iscrizione a un tecnico o un professionale è una diminutio. È un errore gravissimo, perché ognuno di noi ha delle attitudini. Educare significa questo, fare uscire fuori le aspirazioni. Il problema non è la tipologia di lavoro o di formazione che si ha, ma contribuire al progresso sociale. A volte siamo noi adulti a rendere i ragazzi infelici perché abbiamo deciso per loro”.