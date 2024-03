Infermieri, carenza sempre più importante in Italia: il confronto con l’Europa

Nello specifico, nazioni come Germania, Olanda, Austria, Lussemburgo e Svizzera hanno un maggior numero di infermieri rispetto ai nostri

Secondo una recente stima è sempre più in sofferenza il mondo degli infermieri in Itala. Come emerso dai dati di Nursing Up, infatti, mancano all’appello circa 175.200.000 infermieri professionisti. Inoltre, questi numeri sarebbero in continua crescita e il gap rispetto al resto d’Europa è in peggioramento.

Con un sistema sanitario diverso da quello italiano, infatti, alcuni competitor europei hanno a disposizione diverse migliaia di infermieri professionisti in più rispetto all’Italia. In questo modo, continua a crescere l’emergenza nel settore.

Italia, carenza di infermieri: i numeri

Come emerso dall’ultima analisi sul settore infermieristico, in Italia è in atto una totale emergenza a causa della carenza di professionisti. Nello specifico, mancano all’appello 175-200.000 infermieri confrontando i numeri italiani con molte realtà europee che – a differenza della nostra nazione – hanno un sistema sanitario differente.

Carenza infermieri in Italia: il confronto con l’Europa

Secondo i dati raccolti, il gap tra l’Italia e l’Europa in questo settore è molto ampio. Nello specifico, nazioni come Germania, Olanda, Austria, Lussemburgo e Svizzera hanno un maggior numero di infermieri rispetto ai nostri, ma anche meno pazienti da assistere come servizio pubblico a causa alla differenza del sistema sanitario.