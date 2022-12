Italia, 31mln di persone nei mercatini natalizi in cerca di regali

Sono 31 milioni gli italiani che cercano regali nei mercatini natalizi. I cittadini preferiscono la garanzia sull’originalità.

Sono 31 milioni gli italiani che cercano regali nei mercatini di Natale a prezzi accessibili. I dati emergono da un’analisi Coldiretti/Ixè, diffusa in occasione delle aperture speciali nei mercati contadini a km 0 di Campagna Amica in tutta Italia nel fine settimana.

Nei mercatini nazionali si recherà il 58% dei cittadini, un 5% andrà all’estero. Solo il 6% non acquisterà nulla, il 50% spenderà in prodotti enogastronomici che rappresentano (acquisto più gettonato). Molte persone prediligono decori natalizi, prodotti per la casa, oggetti artigianali, capi di abbigliamento e giocattoli.

I soggetti, dopo i rincari, preferiscono la garanzia sull’originalità dei prodotti alimentari dei mercati che prevedono la presenza personale del produttore agricolo.