Italia, scatta il toto nomi per il dopo Mancini: i possibili candidati per la panchina azzurra

Le dimissioni improvvise di Roberto Mancini dal ruolo di ct della Nazionale hanno scatenato già il toto nomi: chi guiderà gli azzurri?

La bomba calcistica del Ferragosto è stata servita.

Roberto Mancini non è più il commissario tecnico della Nazionale. L’annuncio è arrivato, come un fulmine a ciel sereno, qualche istante fa, da parte della stessa FIGC.

L’ex ct azzurro ha deciso di rassegnare le dimissioni, concludendo così il suo percorso alla guida dell’Italia impreziosito dalla storica conquista di Euro 2020 a Wembley e allo stesso tempo macchiato dalla cocente delusione della mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar.

Il comunicato della FIGC

Ad annunciare l’addio di Roberto Mancini è stata la stessa Federazione con un comunicato pubblicato sul proprio sito web.

“La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ricevute ieri nella tarda serata – si legge -Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a UEFA Euro 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina), la FIGC comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo CT della Nazionale”.

Parte il toto nomi per il post Mancini: tutti i nomi

Chi siederà quindi adesso sulla panchina della Nazionale?

Nessuna certezza, per il momento, anche se il toto nomi è già partito.

I profili che più stuzzicano i palati dei tifosi azzurri rispondono ai nomi di Luciano Spalletti ed Antonio Conte.

Il primo, fresco campione d’Italia con il Napoli, ha deciso di lasciare il club partenopeo per concedersi un anno “sabbatico”: il secondo, invece, anche lui libero da vincoli contrattuali dopo la fine del suo rapporto con il Tottenham, potrebbe riabbracciare l’Italia dopo aver guidato la Selezione tricolore dal 2014 al 2016.

Sullo sfondo, invece, i profili delle ex leggende azzurre come Fabio Cannavaro, reduce da un’annata tutt’altro positiva con il Benevento in Serie B, o Daniele De Rossi, che al momento vanterebbe nel suo curriculum soltanto l’esperienza con la Spal di Joe Tacopina.