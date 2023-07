Italia spezzata in due: caldo record al Centro-Sud, bufere al Nord

Il maltempo non sta dando tregua alla Lombardia. Una ragazza di 16 anni è morta dopo essere stata colpita da un albero in un campo scout

Italia spaccata in due dal meteo, con il caldo record che infiamma il Centro e il Sud e il Nord nella morsa del maltempo con nubifragi e temporali che nella giornata di ieri hanno colpito in particolar modo la Lombardia, soprattutto Milano e la provincia di Monza Brianza, dove una donna è morta schiacciata da un albero a Lissone.

Palermo avvolta dalle fiamme

Il capoluogo siciliano è letteralemente accerchiato dalle fiamme. Ci siamo lasciati alle spalle una notte davvero difficile con roghi in numerosi punti della provincia palermitana. Grande e faticoso impegno delle squadre di vigili del fuoco, al lavoro per lunghe con l’intento di riuscire a spegnere le fiamme ed evitare che possano arrecare danni. Le fiamme si sono sviluppate anche in città e in altre aree della provincia, con molti abitanti che hanno dovuto abbandonare le loro case. Situazione particolarmente complessa nell’area di monte Inserra, a poca distanza dai quartieri San Lorenzo e Tommaso Natale.

Il maltempo sorprende e colpisce il Nord

Se il Centro-Sud soffoca in attesa di una tregua dopo giorni di temperature roventi, al Nord l’ingresso di aria fresca e instabile in quota, spiegavano ieri gli esperti de ilmeteo.it, ha provocato come da previsioni un vero e proprio ‘break temporalesco’. A causa della tanta energia in gioco – umidità e calore nei bassi strati dell’atmosfera trasportati in precedenza dall’anticiclone Caronte – e dei forti contrasti tra masse d’aria completamente diverse, si sono infatti venute a creare le condizioni ideali per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche in grado di scatenare, localmente, forti colpi di vento e grandinate. E’ il caso in particolare della Lombardia, colpita da una fortissima ondata di maltempo.

Allerta arancione nella provincia di Milano

Nella giornata di oggi, quindi, è allerta arancione a Milano per possibili temporali. L’allerta è stata emanata dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia per la continua l’instabilità meteo che interessa anche la zona. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Allarme grandinate al Nord Est

Una nuova ondata di maltempo è in arrivo inoltre nelle prossime ore in tutto il territorio del Veneto, secondo il bollettino emesso alle 14 di ieri dall’Arpav e valido fino alle 24 di oggi, con previsione di temporali diffusi, associati a grandinate e forti raffiche di vento. Fenomeni di forte intensità si svilupperanno a partire dalle zone montane e pedemontane, per poi estendersi fino in pianura. “Per questo motivo il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha emanato un avviso che prevede anche per il Vicentino un livello di criticità idrogeologica per temporali di tipo ‘arancione’, ovvero per fenomeni intensi di carattere diffuso, localmente persistenti, associati a forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento”, si legge in una nota del Comune di Vicenza.

Violento nubifragio a Milano

Un violento temporale si è abbattuto la notte scorsa a Milano, scoperchiando diversi tetti e provocando la caduta di alcuni alberi. I milanesi sono stati svegliati attorno alle 4 da fulmini, tuoni e una tempesta di raffiche di vento e pioggia torrenziale. “Mai visto un temporale del genere”, “è l’Apocalisse, che paura’, ‘è un incubo, siamo senza corrente’ hanno scritto diversi utenti sui social, postando foto e video della tempesta.

Donna di 16 anni muore schiacciata da albero

La fortissima pioggia ha causato anche allagamenti in diverse abitazioni, con l’acqua che colava dai muri e dal soffitto, entrando da porte e finestre blindate, nonostante sia durata appena venti minuti. Il maltempo non sta dando tregua alla regione Lombardia. Una ragazza di 16 anni è morta dopo essere stata colpita da un albero in un campo scout a Codegolo, in Val Camonica, provincia di Brescia. L’albero è caduto a causa del forte maltempo che nelle ore scorse si è abbattuto sulla Lombardia, provocando ingenti danni. Sempre nel Bresciano, in Val Dorizzo, un altro campo scout è stato evacuato dai vigili del fuoco.