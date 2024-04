Its Academy Ntv: la formazione incontra il lavoro a Messina

Presentato alla Camera di Commercio di Messina il corso professionalizzante per futuri tecnici informatici biomedicali. Previsti numerosi stage per consolidare l’unione diretta con le imprese

MESSINA – Un futuro è possibile anche a Messina per tanti giovani talenti che intraprendono un percorso di formazione coerente con le esigenze del mercato.

Chiara Caracciolo, Gabriele Barbalace, Chiara Barbalace sono alcuni dei 20 giovani che lavorano per il Consorzio Mediterranean health innovation hub, selezionati dopo un percorso di alta formazione. Seguono i progetti di grandi aziende del Consorzio anche da remoto non perdendo quindi il radicamento nella loro città. C’erano anche loro alla Camera di commercio di Messina durante la presentazione del corso professionalizzante di 2.000 ore di cui 800 di stage, per formare tecnici informatici biomedicali, a testimoniare che le alte specializzazioni aprono grandi opportunità. È necessario lavorare per diminuire quel gap che ancora c’è tra sistema formativo e mondo del lavoro.

“Le imprese cercano sempre più personale qualificato che non trovano – ha specificato al QdS Pietro Franza, presidente di delegazione di Sicindustria – è importante la sinergia tra realtà diverse del territorio che operano a sostegno dello sviluppo”.

Un corso per formare tecnici informatici biomedicali

Il percorso nasce dalla partnership tra Its Academy Ntv, Sicindustria e il Consorzio Mediterranean health innovation hub in collaborazione con importanti realtà del settore, parte del network di Mhih, che hanno dato la propria disponibilità ad accogliere in stage i ragazzi o per offrire docenze, tra cui: Foresight consulting srl, Cot cure ortopediche traumatologiche spa, Laboratorio farmaceutico erfo spa, Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica cnr, Elis Innovation hub srl.

“Siamo davvero soddisfatti – ha proseguito Franza – per l’avvio di un percorso formativo unico nel suo genere per la Sicilia orientale, che risponde perfettamente alle richieste delle nostre imprese associate. Siamo consapevoli della necessità di far camminare sempre a braccetto il mondo della formazione e il mondo della produzione”.

Presenti nella sala consulta dell’Ente camerale anche gli studenti dell’Istituto superiore Minutoli, unico in Sicilia, come ha sottolineato Maria Pia Pensabene, presidente di Its Academy Alessandro Volta di Palermo, ad avere aderito alla sperimentazione dei 4+2 in base al Ddl di settembre del Ministro Giuseppe Valditara che istituisce la “filiera formativa tecnologico-professionale”.

“La nostra Academy – ha spiegato Pensabene – ha finora fatto registrare un placement che supera il 90%. Un vero e proprio piccolo miracolo in una regione dove, secondo l’Istat, quattro ragazzi su dieci, tra i 15 e i 29 anni, sono senza lavoro. Ma questo risultato è dovuto al fatto che le aziende nei nostri percorsi di alta formazione sono protagoniste. Sono loro a dirci quali competenze tecnico professionali i nostri studenti devono avere per essere delle figure concretamente spendibili sul mercato del lavoro”.

“Nel biennio previsto – ha aggiunto – gli allievi trascorrono circa cinque mesi direttamente in stage, presso le aziende, e la restante parte tra aula e laboratori. Il 70% dei docenti inoltre proviene dalle aziende partner. Questo significa che, a conclusione del percorso formativo, le aziende si ritrovano risorse altamente qualificate, consapevoli del fatto che sulla qualità professionale dei propri dipendenti si gioca il loro vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza”.

Le iscrizioni sono già aperte

Gli informatici biomedicali formati si occuperanno dello sviluppo e della gestione di soluzioni di informatica biomed e biotech, intervenendo nell’analisi di fattibilità, nello sviluppo, nel collaudo e nella manutenzione di soluzioni software in ambito medico e biotecnologico. Le iscrizioni sono già aperte tramite il portale www.itsvoltapalermo.it e, una volta chiuso il bando, verrà avviata la selezione per un massimo di 30 studenti. L’inizio delle lezioni è previsto entro maggio. I corsi sono cofinanziati dal Ministero dell’Istruzione, dal Fse e dalla Regione siciliana. È previsto un contributo minimo annuale, totalmente esentabile se l’allievo ha un Isee pari o inferiore ai 25 mila euro.

“Sin dalla sua fondazione – ha detto il presidente Marco Ferlazzo – la mission del Consorzio Mediterranean health innovation hub è stata quella di generare un impatto significativo e sostenibile sul territorio siciliano, dimostrando ai giovani che non è necessario lasciare la propria terra per essere protagonisti del cambiamento e costruire valore”. Ferlazzo si è poi rivolto direttamente ai giovani studenti presenti esortandoli a non avere paura di intraprendere percorsi sperimentali e poco battuti, ma al contrario, diventare i nuovi pionieri di orizzonti di cambiamento.