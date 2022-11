Iva Zanicchi bacchetta “Le Iene”: ”Ha ragione Piersilvio Berlusconi, hanno esagerato”

"Quando si trattano fatti delicati come questo non bisogna esagerare o possono accadere cose gravi ", ha detto la cantante

”Sono d’accordo con Piersilvio Berlusconi che è un ragazzo che ha un’unanimità straordinaria, in questo caso ‘Le Iene’ hanno esagerato”. Così Iva Zanicchi all’Adnkronos, ospite diverse volte del programma di Davide Parenti come ‘Iena’ guest star, dopo il suicidio di Roberto Zaccaria, il 64enne di Forlimpopoli (Forlì-Cesena) finito al centro della vicenda legata al suicidio di Daniele, un giovane di 24 anni che si era tolto la vita dopo aver scoperto che, dietro al profilo della sua fidanzata conosciuta online e con cui chattava da oltre un anno c’era Zaccaria.

L’ad di Mediaset infatti era intervenuto sul caso raccontato da ‘Le Iene’ e finito nel mirino della procura di Forlì sottolineando che ”è una cosa che non deve più succedere” affermando che ”è necessario alzare ulteriormente il livello di attenzione e sensibilità”. ”Adoro lo scherzo – prosegue la Zanicchi -ma quando si trattano fatti delicati come questo non bisogna esagerare sennò possono accadere cose gravi come in questo caso. Bisogna usare delicatezza e tatto”, conclude.