JD Sports assume a Catania: l’offerta di lavoro per aspiranti Store Manager

La nota multinazionale offre un nuovo posto di lavoro nel punto vendita principale di Catania.

JD Sports offre una nuova opportunità di lavoro nel punto vendita di Catania: l’azienda è alla ricerca di uno/una Store Manager.

Ecco i requisiti e le informazioni utili per presentare la candidatura.

Lavoro a Catania con JD Sports, l’offerta

L’azienda è alla ricerca di uno/una Store Manager che si occupi delle seguenti mansioni:

Garantire il raggiungimento degli obiettivi commerciali e la crescita costante dei KPI;

Gestire i costi e ottimizzare la redditività del negozio attraverso l’esecuzione delle strategia di vendita;

Gestire il personale;

Svolgere attività di recruiting dello staff in collaborazione con il dipartimento People;

Sviluppare e motivare lo staff e promuovere la progressione di carriera all’interno del gruppo;

Garantire la qualità del servizio clienti;

Gestire reclami;

Garantire la buona presentazione generale del negozio assieme al team merchandising;

Comunicare allo staff le linee guida per il “lancio del prodotto”;

Gestione della Logistica e prevenzione delle perdite.

JD Sports offre a Catania un lavoro con possibilità di carriera interna, di tipo permanente, con salario competitivo e bonus incentivanti e sconti sui prodotti.

Altre offerte dall’azienda JD Sports in Sicilia

JD Sport è uno dei principali retailer Multi-Canale della moda sportiva e outdoor in UK e in Europa, con oltre 2.400 punti vendita. Le offerte di lavoro – in Sicilia e nel resto d’Italia e degli Stati in cui l’azienda è presente sono disponibili nella sezione “Lavora con noi” (Careers). Basta scegliere la località desiderata e/o il ruolo d’interesse e sarà possibile accedere a tutte le offerte attive e candidarsi.

Requisiti

Il candidato ideale all’offerta di lavoro di JD Sports per aspiranti Store Manager a Catania possiede i seguenti requisiti:

Precedente esperienza nella gestione di punti vendita strutturati, preferibilmente in contesti dinamici e multinazionali;

Buona conoscenza della lingua inglese;

Leadership e buone capacità relazionali e comunicative;

Conoscenza del pacchetto Office (Outlook, Word ed Excel).

Come fare domanda e rimanere aggiornato sulle offerte di lavoro

Per presentare domanda basta accedere alla sezione “Jobs” (Careers/Lavora con noi) di JD Sports, scegliere l’offerta d’interesse e cliccare su “Apply now” per caricare il CV. In alternativa, l’azienda offre la possibilità di segnalare qualcuno per l’offerta di riferimento.

