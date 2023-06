Jennifer Aniston mostra i capelli al naturale sui social: fan in delirio – VIDEO

Jennifer Aniston ha mostrato i propri capelli al naturale per un spot pubblicitario: il video è diventato subito virale

La star di Hollywood Jennifer Aniston ha voluto mostrare i capelli grigi su Instagram, mandando in delirio i propri follower. L’attrice sfoggia il nuovo look in un video, in cui promuove un prodotto per la cura dei capelli, che è diventato subito virale. Scelta promossa.

D’altronde l’attrice 54enne, ex moglie di Brad Pitt, diventata famosa grazie alla serie tv “Friends”, ha sempre fatto tendenza. Sono passati tantissimi anni da quando nella serie cult sfoggiava il famoso taglio scalato denominato alla “Rachel”, proprio come il personaggio di cui vestiva i panni.

Oggi eccola ancora pronta a dettare le mode, tanto che i follower sono rimasti molto colpiti: “Jen, i tuoi capelli sono un capolavoro e la pensiamo tutti così”; “Stupenda”; “Complimenti per permettere al grigio di sbucare. Una ventata d’aria fresca!”, sono solo alcuni dei commenti apparsi nel suo profilo social sotto al video.

Chissà se ora che la scelta è stata promossa a piena voti tornerà al suo biondo oppure opterà per sempre per le ciocche brizzolate alla radice.