Jennifer Lopez e Ben Affleck vendono la villa di Bel Air: prezzo da capogiro

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno deciso di mettere in vendita la loro maxi villa di Bel Air al modico prezzo di 42,3 milioni di dollari

La coppia da sogno di Hollywood ha deciso di mettere in vendita la villa di Bel Air, a Los Angeles.

Parliamo, naturalmente, di una delle innumerevoli case di Jennifer Lopez e Ben Affleck.

Le due stelle del cinema hanno fissato un prezzo non di certo modico per la cessione della loro “reggia”, vale a dire ben 42,5 milioni di dollari.

Un castello più che una normale abitazione

Più che una casa, quella di Jennifer Lopez e compagno appare più come un castello.

Sette camere da letto, nove bagni, una palestra, una sala proiezioni e una spa: insomma, non un banale monovano.

La casa in realtà non era stata concepita come nido d’amore per la coppia, essendo stata acquistata dall’attore (per 19,2 milioni di dollari) nel 2018 per stare vicino all’ex moglie Jennifer Garner e ai figli, con la quale ha sempre mantenuto un ottimo rapporto dopo la separazione nel 2015.

Ben e JLo, invece, hanno acquistato per sè nel 2022 una mega villa da 50 milioni di dollari, sempre a Bel Air.

Vedremo, adesso, se potranno rientrare quasi del tutto dal loro investimento: per convincerli a cedere, come detto, serviranno quasi 43 milioni di dollari.