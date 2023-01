Jeremy Renner, la star di Avengers: “Oltre 30 ossa rotte”

L'attore aggiorna sui social i suoi fan sulle sue condizioni di salute dopo l'incidente nel quale è rimasto coinvolto a Capodanno

Jeremy Renner, la star degli “Avengers”, aggiorna sui social i suoi fan sulle sue condizioni di salute dopo l’incidente nel quale è rimasto coinvolto e per il quale è stato costretto al ricovero in ospedale.

Investito e schiacciato da uno spalaneve

“Queste oltre 30 ossa rotte si ripareranno – ha detto l’attore investito e schiacciato da uno spalaneve a Capodanno- , diventeranno più forti, proprio come l’amore e il legame con la famiglia e gli amici si approfondiscono”.

Il messaggio ai fan

Renner, sulle sue pagine social, ha confermato che “gli allenamenti mattutini, i propositi, sono cambiati del tutto in questo particolare nuovo anno. Nato da una tragedia per tutta la mia famiglia e rapidamente trasformatosi in amore. Voglio ringraziare tutti per i loro messaggi e la premura per me e la mia famiglia. Tanto amore e apprezzamento a tutti voi”.