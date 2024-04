Johnson & Johnson assume in Sicilia: l’offerta di lavoro a Messina e come candidarsi

Importante opportunità per aspiranti informatori del farmaco: ecco l'offerta della nota multinazionale.

Johnson & Johnson, nota società farmaceutica multinazionale statunitense, assume in Sicilia e offre lavoro ad aspiranti informatori scientifici del farmaco a Messina.

Ecco i dettagli dell’offerta, i requisiti e le modalità per presentare la propria candidatura.

Johnson & Johnson, offerta di lavoro a Messina

Per il potenziamento della linea specialistica PAH (ipertensione arteriosa polmonare), Johnson & Johnson Innovative Medicine ricerca una risorsa nel ruolo di Informatore Scientifico del Farmaco (ISF). La risorsa avrà un contratto a tempo determinato (12 mesi) in Sicilia orientale (Messina) e in Calabria Sud.

L’informatore scientifico del farmaco si occupa di:

Sviluppare relazioni con gli ambienti specialistici, con l’obiettivo di informare correttamente la classe medica sui prodotti e la strategia di Johnson & Johnson;

Effettuare una dettagliata analisi dell’area assegnata al fine di definire il piano operativo adatto;

Svolgere l’attività di informazione medico-scientifica nel rispetto delle strategie aziendali e nel massimo rispetto della legge (D.Lgs. 219/2006, codice deontologico di Farmindustria);

Verificare e monitorare il processo di informazione.

Requisiti

I candidati per il ruolo di informatore scientifico del farmaco per Johnson & Johnson devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea in discipline scientifiche (medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria) o diploma universitario (o laurea) in Informazione Scientifica sul Farmaco;

Esperienza di almeno 3 anni nel ruolo di Informatore Scientifico (titolo preferenziale);

Esperienza pregressa nella linea specialistica di riferimento (titolo preferenziale);

Orientamento al cliente, comunicazione efficace, capacità di relazione e lavoro in team, dinamismo, capacità di adattamento e “business acumen”.

Buona conoscenza dell’inglese (scientifico) e conoscenza dell’italiano;

Conoscenza del pacchetto Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point).

Come candidarsi

Per candidarsi all’offerta di lavoro di Johnson & Johnson a Messina, basta accedere alla sezione “Lavora con noi” dell’azienda, selezionare l’offerta di riferimento (https://jobs.jnj.com/en/jobs/2406174912w/informatore-scientifico-del-farmaco-sicilia-calabria-tempo-determinato/) e cliccare su “Apply now”. Sul sito è possibile anche vedere ulteriori offerte di lavoro dell’azienda.

L’azienda Johnson & Johnson

Johnson & Johnson è una società farmaceutica multinazionale statunitense specializzata nella produzione di farmaci e prodotti medici, ma anche prodotti per la cura della persona come shampoo e creme. Opera in circa 60 Stati e possiede oltre 200 filiali.

