Juventus, Allegri salta la trasferta di Roma contro la Lazio: i motivi

Dopo il pareggio contro l’Inter nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, la Juventus si prepara ad affrontare la Lazio dell’ex Sarri nel posticipo della 29a giornata di Serie A.

I bianconeri dovranno fare a meno nuovamente di Paul Pogba, ancora indietro di condizione, di Mattia De Sciglio e dello squalificato Moise Kean.

Allegri out per Roma: ecco perchè

La notizia, certamente curiosa, è che la “Vecchia Signora” dovrà rinunciare anche a Massimiliano Allegri.

L’allenatore livornese, infatti, salterà la sfida dell’Olimpico per via dell’influenza, dopo la tosse manifestata anche durante la conferenza stampa della vigilia.

Al suo posto, come già accaduto in caso di squalifica del tecnico toscano, siederà in panchina il suo vice, Marco Landucci.