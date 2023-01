Juventus penalizzata, l’ira dei tifosi bianconeri: boom di disdette a paytv e giornali

Dopo la penalizzazione inflitta alla Juventus, monta la protesta dei tifosi bianconeri: pioggia di disdette alle paytv

Non si parla d’altro – in ambito sportivo e non solo – in Italia dopo la maxi penalizzazione in classifica inflitta alla Juventus dalla Corte d’Appello Federale in seguito al procedimento plusvalenze.

Il – 15 rifilato alla squadra guidata da Allegri, se da un lato ha fatto gongolare squadre e tifoserie rivali, dall’altro ha mandato su tutte le furie il popolo bianconero che si sente vittima di un processo che, allo stato attuale, ha colpito soltanto la “Vecchia Signora”.

Boom di disdette a Dazn, Sky e media

Subito dopo la pubblicazione del dispositivo da parte della Caf, infatti, la tifoseria juventina dalle minacce sui social è passata all’azione.

Nelle ultime ore i supporters del club piemontese avrebbero fatto registrare il record di disdette di abbonamenti alle paytv, vale a dire Dazn e Sky.

Su Twitter, soprattutto, sono schizzati immediatamente nelle tendenze gli hashtag #Juventus e #disdettapaytv, in un passaparola che ha visto numerosi utenti chiedere agli altri fan bianconeri di disdire immediatamente l’abbonamento a Dazn e Sky in segno di protesta in seguito alla decisione.