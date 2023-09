Juventus, siluro di Allegri a Bonucci: “Le soap opera su Canale 5”

Stilettata dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, nei confronti dell'ex bianconero Bonucci: le sue parole

Aria turbolenta in casa Juventus negli ultimi giorni.

Detto del caso Pogba, con il francese sospeso per la positività al testosterone dopo la gara inaugurale contro l’Udnese dello scorso 20 agosto, a far rumore nell’ambiente bianconero sono state le accuse di Leonardo Bonucci, passato all’Union Berlino, nei confronti del tecnico Massimiliano Allegri.

“Per la seconda volta sono stato umiliato e costretto a lasciare la Juventus per volere dell’allenatore” le accuse pesantissime dell’ormai ex capitano juventino.

Accuse a cui l’allenatore toscano ha risposto per le rime durante la conferenza stampa di vigilia del match contro la Lazio, in programma domani pomeriggio all’Allianz Stadium,

La replica di Allegri a Bonucci

“Credo che non ci sia niente da dire – la risposta piccata di Allegri – abbiamo detto tanto e non c’è niente da aggiungere. Faccio un in bocca al lupo per la carriera dentro e fuori dal campo. Le soap opera sono su Canale 5 e non sono molto appassionato. A Leonardo faccio un grosso in bocca al lupo. E’ andato in una squadra che giocherà la Champions e quindi per lui sarà una stagione molto importante”.