Juventus, slitta ancora il rientro di Pogba: si fermano anche Chiesa e Bonucci

In casa Juventus continua a tenere banco la questione Pogba: slitta il rientro del francese, out anche Vlahovic, Bonucci e Chiesa per Londra

La Juventus dovrà attendere ancora un po’ per rivedere Paul Pogba in campo.

Il centrocampista francese, reduce dall’operazione al menisco dello scorso settembre, non ha ancora recuperato al 100% dai propri problemi fisici e continua ad alternare esercizi in palestra, piscina e terapie.

Il “Polpo” salterà dunque le gare contro Cremonese, Udinese e Napoli, con il mirino puntato verso il rientro nella seconda metà di gennaio.

Vlahovic alle prese con la pubalgia, si fermano Chiesa e Bonucci

Anche Dusan Vlahovic non è al meglio della condizione, anzi.

Il centravanti serbo, rientrato alla Continassa dalla deludente spedizione mondiale in Qatar, ha iniziato infatti un programma differenziato ad hoc per smaltire i postumi della fastidiosa pubalgia che lo tormenta ormai da mesi.

L’ex Fiorentina, in ogni caso, dovrebbe essere regolarmente in campo alla ripresa del campionato.

Le notizie negative per la Juventus sono però arrivate anche da Leonardo Bonucci e Federico Chiesa, entrambi out per l’amichevole di sabato 17 a Londra contro l’Arsenal.

Il difensore potrebbe stare fuori una ventina di giorni circa per un‘infiammazione al tendine dell’adduttore lungo, mentre il funambolo ex Fiorentina dovrà rimanere a riposo per via di un’affaticamento all’adduttore della gamba destra.