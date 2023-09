L2 Fence di Leotta & C: uno scudo contro le minacce informatiche

L2 Fence di Leotta & C. è un essenziale strumento di difesa e tutela progettato per garantire la massima sicurezza ai dispositivi informatici professionali e proteggere i dati aziendali

L2 Fence di Leotta & C. è un essenziale strumento di difesa e tutela progettato per garantire la massima sicurezza ai dispositivi informatici professionali e proteggere i dati aziendali. I nostri firewall rappresentano la quintessenza della protezione tecnologica all’avanguardia nel settore. Una delle caratteristiche distintive di L2 Fence è la sua avanzata tecnologia di monitoraggio, implementata sui dispositivi all’interno della rete aziendale. Questo strumento sofisticato svolge un ruolo cruciale nel filtrare il traffico dati autorizzato dagli amministratori, garantendo al contempo un’efficace neutralizzazione delle minacce provenienti da attacchi, malware e virus che potrebbero infiltrarsi nella rete.

Questo è di particolare importanza dato l’aumento del lavoro in modalità smartworking, che ha reso la sicurezza informatica un aspetto sempre più cruciale per le aziende. La sicurezza informatica e le moderne strategie di data protection sono temi di fondamentale rilevanza per Leotta & C. Grazie a L2 Fence, l’azienda è in grado di affrontare con successo le minacce provenienti dal mondo digitale, compresi gli attacchi DDNS e BEC (Business Email Compromise), cioè i tentativi di truffa via email che spesso utilizzano indirizzi email apparentemente legittimi per ingannare le vittime. L2 Fence, con le soluzioni di Web Protection consente di proteggere un Server interno che, per motivi organizzativi deve essere “pubblico” su internet, ma protetto da attacchi malevoli con certificati di protezione e filtraggio delle porte in ingresso e uscita.

Con L2 Fence anche le connessioni in desktop remoto vengono protette. Infatti, con l’attivazione di connessioni VPN (Reti private virtuali) da qualunque luogo in cui vi troviate potrete collegarvi alla vostra rete aziendale in totale sicurezza. Tutti i dati trasmessi saranno crittografati e protetti da intromissioni e occhi indiscreti.Ma L2 Fence non si ferma qui. Oltre a proteggere contro le minacce alla sicurezza dei dati, questo strumento si rivela una soluzione intelligente per le aziende che operano con tecnologia cloud. Consente loro di sfruttare i propri software gestionali, ERP o CRM in cloud con sicurezza e velocità. I controlli avanzati dei firewall agiscono in modo pro-attivo per prevenire la perdita di dati e per garantire un ripristino progressivo dei dati in base alle specifiche esigenze aziendali in caso di necessità In un mondo sempre più digitalizzato, dove i dati rappresentano un patrimonio inestimabile per le imprese, L2 Fence si pone come un pilastro fondamentale nella protezione e nella gestione sicura dei dati. L2 Fence si colloca all’interno della famiglia L2 Protect, soluzioni di cybersecurity, erogate in modalità “As a Service”. Ciò consente ai nostri clienti di avere praticamente un IT Specialist interno senza investire in risorse umane costose e difficili da gestire.

I Servizi L2 Protect consentono un’analisi precisa e puntuale della protezione della rete informatica. E’ possibile anche avere soluzioni di monitoraggio anche 24h 365gg con Security Operation Center specializzati con tempi di risposta rapidissimi nel bloccare minacce informatiche sempre più pericolose e limitare i danni in caso di asset compromessi.

In conclusione, L2 Fence di Leotta & C. è molto più di un semplice sistema firewall; è un alleato affidabile nella difesa dei dispositivi informatici e nella tutela dei dati aziendali, contribuendo in modo significativo alla sicurezza e alla continuità operativa delle aziende moderne. La sua tecnologia avanzata e le sue funzionalità all’avanguardia ne fanno uno strumento indispensabile per affrontare le sfide sempre crescenti del mondo digitale.