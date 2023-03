La differente Autonomia

Martedì all’Ars andrà in aula il dibattito sull’Autonomia differenziata. Il progetto approvato dal governo nazionale.

Martedì all’assemblea regionale andrà in aula il dibattito sull’Autonomia differenziata. Il progetto approvato dal governo nazionale. Sembra che questo tema venga guardato dalla politica siciliana con scetticismo e superficialità. Come se questo tema non ci toccasse, non ci riguardasse. Ma il problema è evidentemente chiaro. Sul piatto della perequazione, del ripristino di pari opportunità di ripartenza di regioni profondamente diverse, c’è solo chiacchiere e distintivo per ora. Si parla di Lep, livelli elementari di prestazioni, ma sembrano vuoti di significato e di reale volontà. Chi li garantisce e che provvedimenti si prendono se non sono rispettati? Ma i soldi dove sono? Lo Stato rinuncia a fondi, dimagrisce per sostenere il riequilibrio strutturale tra Nord e Sud?

Di chiaro c’è che le regioni del Nord tratterranno quote di gettito per garantire poi servizi ai propri cittadini. E a noi siciliani verrà concesso sul nostro gettito, quello ci spettava statutariamente e mai garantito?

Sembra un dibattito per tenere buoni gli addetti ai lavori, mentre chi avrà capacità di riscossione, non certamente noi, andrà avanti per la sua strada. Una strada che promette altre divaricazioni in un paese diviso e diseguale.

Se il nostro statuto non viene rispettato sulle uniche entrate certe, come le accise o le imposte dirette sempre saccheggiate nel corso degli anni dalle esigenze di finanza pubblica, come faremo a dare, non più servizi come al Nord, ma assicurare quelli esistenti? Su questo dovrebbe esserci il dibattito non sulla Riforma Calderoli, che a noi sa di specchietto per le allodole. Il rischio è che alle regioni del Nord sia assicurata un’Autonomia differenziata a noi siciliani un’Autonomia differente. Quella dei fessi per Statuto.

Così è se vi pare.