Luisa Beccaria, stile ed eleganza tra abiti e tavola

Luisa Beccaria rappresenta l’emblema dello stile e della raffinatezza. Stilista milanesissima ma con il cuore rivolto alla Sicilia, terra della quale se ne innamorò istantaneamente a soli sette anni durante un viaggio con la famiglia. All’epoca mai avrebbe immaginato che la vita l’avrebbe unita in matrimonio con il nobile catanese Lucio Bonaccorsi dei Principi di Reburdone e che quella stessa terra bruciata dal sole sarebbe diventata la sua.

Da buona combattente e con un animo pioneristico, decide di ridare vita al vecchio feudo settecentesco di proprietà del marito, situato sulle pendici dei Monti Iblei, tra Palazzolo Acreide e Noto, in stato di abbandono da oltre 90 anni.

Folgorata da quell’atmosfera arcaica, da una campagna bucolica illuminata di una luce bionda, come lei ama definirla, sente prepotentemente la necessità di trasformare il vecchio maniero nella sua casa, per viverla con la famiglia, ma anche per condividere quel remoto ed esotico angolo di terra animandolo e invitando ospiti e cari amici che, tutt’oggi, arrivano da ogni dove nel mondo.

È la stessa campagna che ritroviamo nei suoi abiti romantici e leggiadri, come fossero influenzati da quella natura fatta di acqua, albe, cieli, tramonti e fiori di campo, che restano nel guardaroba di una donna, come fossero dei dipinti di Monet, eterni capisaldi di una bellezza senza tempo.

Una stilista “democratica”

Se è vero che Luisa Beccaria fa moda da oltre 40 anni, in verità lei è più un’icona di lifestyle, perché punta a regalare sia allo “small world” che la circonda, che alle sue illustri e sofisticate clienti, esperienze che oltrepassano il concetto mero della “moda”. Una stilista che si definisce democratica, perché riesce a vestire con le sue creazioni ogni tipo di donna, indipendentemente dalle sue forme fisiche e dall’età.

Tra le tante donne che hanno indossato le sue creazioni ricordiamo anche alcune star del cinema americano come Nicole Kidman, Angelina Jolie e Sarah Jessica Parker, ma anche la nipote della Regina Elisabetta II, Lady Gabriella Windsor, per il suo matrimonio, al quale Luisa ha partecipato come ospite insieme alla figlia Lucilla.

La cura per la tavola

A tavola, così come per un matrimonio, il vero protagonista è la perfezione dell’insieme, perché solo “l’armonia del tutto” è in grado di dare risalto all’evento. Donna, imprenditrice, moglie e madre di cinque figli, tre femmine e due maschi, che oggi rappresentano il suo braccio destro non solo nell’ambito della moda ma anche in quello dell’hospitality e del food.

Nel 2019 Luisa ha lanciato una linea di Luxury Home Collection. La tavola, confessa durante la nostra lunga intervista, esige un importante rituale per far si che l’ospite si possa sentire a proprio agio. E questo può avvenire solo attraverso la cura dell’apparecchiamento e dell’atmosfera creata intorno al cibo stesso. L’armonia e l’esperienza saranno di fatto le vere protagoniste della mise en table.

Sognatrice solo a livello empirico perché convinta che la determinazione può far si che i sogni si possano realizzare, non ama le sottrazioni. Quindi, davanti alla scelta che pongo a ogni mio ospite alla fine dell’intervista, a lei chiedo di scegliere tra Milano e Castelluccio. Luisa Beccaria non ha scelto. Di fatto ha vinto il cuore per due luoghi troppo cari a lei stessa.