La rinnovata Sp 41 restituita alla Comunità ennese

Completati i lavori per il rifacimento dell’arteria stradale. Un investimento da due milioni di euro possibile grazie alla sinergia istituzionale portata avanti da Amministrazione di Centuripe.

CENTURIPE (EN) – Inaugurato il rifacimento della Strada provinciale 41, primo progetto dedicato alla viabilità extraurbana sotto l’amministrazione La Spina, portato a compimento grazie a un finanziamento di circa 2.000.000 di euro di fondi Snai–Val Simeto. La cerimonia si è svolta alla presenza del commissario straordinario del Libero Consorzio ennese, Girolamo Di Fazio, dell’ingegnere capo Giuseppe Grasso, del rup del progetto Gaetano Alvano e del sindaco Salvatore La Spina.

I lavori, realizzati dalla società Sama Srl, sono durati circa otto mesi e hanno finalizzato il totale rifacimento del manto stradale, compresa la segnaletica orizzontale e verticale, il rinnovo della cartellonistica informativa e l’apposizione di nuovi guardrail con segnaletica luminosa e catarifrangente ai bordi della strada.

Grazie ai fondi Snai, all’impegno del Libero Consorzio e dell’Amministrazione comunale, nei prossimi mesi saranno numerosi i progetti dedicati esclusivamente alla viabilità extraurbana, che porteranno al rifacimento delle principali arterie stradali e di comunicazione del paese.

Per il commissario Girolamo Di Fazio l’operazione conclusa “è il risultato di un impegno che il Libero Consorzio di Enna si è preso e ha portato avanti con i fondi Snai e l’impegno del sindaco, che ci ha sollecitati e per questo ringrazio. Solo insieme, collaborando, si portano a compimento progetti importanti come questo così come gli altri che sono già in cantiere e che saranno realizzati entro quest’anno”.

Il sindaco Salvatore La Spina, dal canto suo, ha confermato: “Oggi si conclude un primo grande progetto per il miglioramento della rete viaria di Centuripe. Grazie alla collaborazione con il commissario e i tecnici del Libero Consorzio, fin dall’insediamento abbiamo portato avanti i progetti ereditati dalla precedente Amministrazione e grazie a una propositiva sinergia abbiamo allungato il rifacimento della Sp 41 fino all’ingresso del paese, fatto inserire il rifacimento di tutta la Sp 50 e garantito un finanziamento di 1.170.000 euro per la sistemazione della Sp 24 A e B. Entro l’anno saranno completate anche le altre Strade provinciali Sp 50, progetto già in opera, la Sp 45, la Sp 116, la Sp 106, la Sp 41 B e il tratto sotto il Museo archeologico regionale”.

“Un sentito ringraziamento – ha aggiunto La Spina – va al commissario del Libero Consorzio Girolamo Di Fazio, agli ingegneri Giuseppe Grasso e Gaetano Alvano, al geometra Salvatore Ragonese, alla ditta Sama Srl che ha eseguito i lavori e a tutti gli operai che hanno portato a compimento questo straordinario progetto. Un sentito ringraziamento va all’assessore Marco Falcone che tanta attenzione ha sempre riservato al nostro territorio”.

La Sp 41 rappresenta uno snodo stradale nevralgico per tutta la comunità centuripina. Questa, infatti, collega il comune dell’ennese ai principali centri urbani limitrofi del catanese. Essendo, inoltre, una delle principali e più suggestive via d’accesso al borgo, garantirà una percorribilità comoda e sicura per i turisti ed i visitatori che vorranno raggiungerlo.

Come sottolineato dall’ingegnere capo Giuseppe Grasso, “concluso questo lavoro proseguiremo con gli altri interventi per un importo di cinque milioni. Il Libero Consorzio, nonostante i pochi mezzi a disposizione, continuerà a tutelare e rivalutare un importante patrimonio per il territorio di Centuripe”.