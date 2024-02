Il punk rock dei La Sad a Sanremo 2024: “Autodistruttivo” e la sensibilizzazione sociale

La prima partecipazione dei La Sad al Festival è già un successo: ecco le tematiche sociali di "Autodistruttivo".

La band punk rock dei La Sad partecipa per la prima volta a Sanremo 2024 con il brano “Autodistruttivo”, connotato da una forte tendenza alla sensibilizzazione sociale.

Ecco il testo e il significato del brano.

La Sad, testo e significato di “Autodistruttivo”

E sto nella sad!

Questa è la storia di un’altra vita sprecata

Di un figlio triste appena scappato di casa

Lui è cresciuto in fretta dopo un’infanzia bruciata

Con sua madre che urlava, il padre che lo picchiava

Per loro non ha senso credere nei sogni

Ma lui sa che il suo tempo vale molto più dei soldi

E vive sotto effetto per scappare dai ricordi

Di un angelo sui tacchi col diavolo negli occhi

L’amore spacca il cuore a metà

Ti lascia in coma dentro il solito bar

Nessuno resta per sempre tranne i tattoo sulla pelle

Prendo qualcosa se qualcosa non va

E vomito anche l’anima per sentirmi vivo dentro ‘sto casino

Affogo in una lacrima perché il mio destino è autodistruttivo

E prendo a pugni lo specchio io non ci riesco a cambiare chi vedo riflesso

Il tuo cuore è di plastica e starti vicino è autodistruttivo

Questa è la storia di un mare di delusioni

E affoghi fino a quando non provi emozioni

Lui ha imparato come si sopravvive là fuori

Molto più dagli errori che dai suoi professori

L’amore spacca il cuore a metà

Ti lascia in coma dentro il solito bar

Nessuno resta per sempre tranne i tattoo sulla pelle

Prendo qualcosa se qualcosa non va

E vomito anche l’anima per sentirmi vivo dentro ‘sto casino

Affogo in una lacrima perché il mio destino è autodistruttivo

E prendo a pugni lo specchio io non ci riesco a cambiare chi vedo riflesso

Il tuo cuore è di plastica e starti vicino è autodistruttivo

E sono solo uno dei tanti

Col sorriso triste e con gli occhi stanchi

Che non riesce più a fidarsi degli altri

Con una mano mi abbracci e con l’altra mi ammazzi

E sono stato sempre quello solo

Perché non sono mai stato come loro

Che hanno lo sguardo pieno d’odio e il cuore vuoto

Il nostro amore maledetto mi mancherà in eterno

E vomito anche l’anima per sentirmi vivo dentro ‘sto casino

Affogo in una lacrima perché il mio destino è autodistruttivo

E prendo a pugni lo specchio io non ci riesco a cambiare chi vedo riflesso

Il tuo cuore è di plastica e starti vicino è autodistruttivo

Il brano “Autodistruttivo” dei La Sad ha un’unica tematica portante: la sensibilizzazione verso il suicidio. Il palco dell’Ariston è sicuramente un luogo dove far passare messaggi del genere: sono diverse le persone che si sentono schiacciate dalle questioni quotidiane e non, da pensieri intrusivi, che spesso possono portare a decisioni e gesti affrettati. Il brano nasce dall’esperienza diretta dei tre componenti della band che si sono ritrovati in dei momenti per loro difficili, riuscendo a non perdere la speranza.

La Sad a Sanremo

La partecipazione dei La Sad al Festival di Sanremo 2024 è la prima della loro carriera: affermata band punk, calcano per la prima volta il palco dell’Ariston e lo fanno col botto, presentando una canzone con uno sfondo sociale ben chiaro.

L’esibizione a Sanremo 2024

I La Sad hanno voluto dar voce a quei pensieri intrusivi ed estranianti che tutti almeno una volta nella vita abbiamo avuto: la solitudine, il non sentirsi capiti e lo straniamento, che non ci fa sentire nel posto giusto. Durante la loro prima esibizione, compaiono sul palco tre attori con dei cartelloni recanti delle frasi riguardanti il suicidio, dirette testimonianze firmate con nome ed età. Nella seconda, un padre e una figlia che, dopo essersi osservati a lungo, si chiudono in un caldo abbraccio.

Il look è ovviamente punk, il nero domina e fa spiccare i capelli colorati e il make up super strong: insomma, tre teneroni vestiti da duri. Particolarissimi i dettagli, come le finte gabbie toraciche argentate, gli occhiali da sole borchiati e la giarrettiera che sbuca dallo spacco della gonna tartan.

Si ricorda che esistono strumenti di supporto psicologico e prevenzione del suicidio per chi ne avesse bisogno. Eccone alcuni:

Telefono Amico 199.284.284;

Telefono Azzurro 1.96.96;

Progetto InOltre 800.334.343;

De Leo Fund 800 168 678;

Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio “Marco Saura” 800 011 110.

Fonte foto: Instagram – plantinobaby.