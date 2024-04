La Sicilia a New York tra il volo diretto con Palermo e il 400esimo festino di Santa Rosalia

Al Consolato Generale d'Italia si è parlato del valore del turismo e dell'innovazione

NEW YORK – L’evento che si è svolto ieri al Consolato Generale d’Italia aveva l’obiettivo di promuovere la Sicilia attraverso due grandi temi che interessano la tradizione e il turismo. Stiamo parlando del volo diretto Palermo-New York, organizzato dalla compagnia Neos, che vedrà il suo debutto il prossimo 8 giugno 2024, e del 400esimo anniversario del Festino di Santa Rosalia, previsto invece il 14 luglio.

New York, Lagalla: “Dare alla città di Palermo una nuova immagine internazionale”

Presente all’evento di New York il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che ha espresso grande soddisfazione per il futuro collegamento della Sicilia con la Grande mela, dando anche importanza alle tradizioni siciliane come la festa di Santa Rosalia, considerata dal primo cittadino come una festa dei siciliani nel mondo: “Questo 400esimo anniversario di Santa Rosalia vuole essere anche un momento per disvelare quello che questa nuova amministrazione ha in qualche modo progettato e iniziato a realizzare, superando difficoltà amministrative e procedurali che erano eredità della precedente amministrazione. Oggi però stiamo aprendo delle nuove prospettive per Palermo – prosegue Lagalla – così come stiamo cercando di dare a questa città una nuova identità internazionale”.

New York, l’assessore Amata: “Numero di turisti americani incrementato del 50 per cento”

Insieme al sindaco di Palermo era presente anche Elvira Amata, assessore Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, che si è invece concentrata sui numeri che vedono un costante incremento dei turisti americani nell’isola: “Questi eventi sono importanti per la promozione della nostra terra. oggi siamo qui a presentare questo volo diretto Palermo-New York, che inizierà dal mese di giugno e già abbiamo notato un grande interesse, considerato che tra l’altro nel 2023 il numero dei turisti americani ha avuto un incremento di circa il 50 per cento per diverse ragioni, che spaziano tra la bellezza e la cultura. Per questo motivo è chiaro che promuovendo addirittura un volo diretto non possiamo far altro che aumentare ulteriormente questa tendenza”, ha concluso l’assessore.

New York, Sarnataro: “Il nostro Boeing 787 tra gli aerei più avanzati”

Aldo Sarnataro, direttore commerciale della compagnia aerea Neos, in occasione dell’evento che si è svolto ieri a New York, ha aggiunto dei particolari tecnici per quello che sarà il nuovo volo diretto Palermo-New York: “Le operazioni inizieranno l’8 giugno con due voli settimanali, uno il sabato e l’altro il lunedì. Il volo partirà da new York alle 17 locali, mentre decollerà da Palermo alle 11:25 locali. Il volo sarà operato con uno dei nostri Boeing 787 serie 9, uno degli aerei più avanzati dal punto di vista tecnologico, che conferisce anche degli importanti confort in termini di viaggio perché ha una cabina completamente in carbonio, un nuovo sistema di pressurizzazione e umidificazione e dei finestrini molto più ampi. Questo dà al passeggero la possibilità di avere un volo molto più confortevole per assorbire molto più facilmente il jet lag”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI