L’addio di Cancelleri, grillini (ed ex) tra silenzi e ‘frecciatine’: “Non spariamo sulla Croce rossa”

Il capogruppo all'Ars: "Non è che prima ci fossero geni e ora solo stupidi". Il sarcasmo di Sunseri e la diplomazia di Di Paola. Le reazioni dei Cinque stelle allo strappo.

Dovendo trovare una definizione alla reazione generata dalle parole di Giancarlo Cancelleri nell’attuale gruppo dirigente del Movimento 5 Stelle, probabilmente quella che più gli si avvicina sarebbe ‘imbarazzo’.

Eppure l’ex viceministro e tra i fondatori del M5S in Sicilia, Cancelleri, c’è andato giù pesante nell’annunciare che lascia il movimento, puntando un faro su alcune questioni che non sono certo secondarie, come la leadership di Giuseppe Conte, le regole del movimento e, soprattutto, quale debba essere il futuro di tutte quelle persone che il 5 Stelle hanno contribuito a fondarlo e farlo crescere, e in qualche modo esclusi per via della regola che vieta a chi ha cariche istituzionali e politiche di andare oltre il secondo mandato.

Adesso si aprirà o no un dibattito all’interno del Movimento? A sentire molti degli attuali parlamentari all’Assemblea regionale siciliana, non sembra.

Il capogruppo all’Ars: “La leadership di Conte non si discute”

Antonio De Luca, attuale capogruppo dei 5 Stelle all’Ars, infatti taglia corto: “La leadership di Conte – commenta – mi sembra ormai affermata e riconosciuta, essendo stato lui, tra l’altro, a portare il movimento ad aumentare le sue percentuali di cinque punti alle ultime elezioni”.

E sul valorizzare le ‘vecchie’ risorse aggiunge: “tanti colleghi continuano a collaborare nei modi più diversi, chi nei consigli comunali, chi è rimasto come supporto interno nei gruppi parlamentari… altri hanno scelto di cambiare strada. Se non si crede più nel progetto, ci sta. Ma non è che prima fosse tutto perfetto: non è perché prima ci fossero menti geniali che le cose andavano bene, e oggi che vanno peggio la colpa sia di una maggiore ‘stupidità’. Era l’entusiasmo del nuovo progetto, della novità, che portava numeri che erano enormi. A fare grande il M5S in Sicilia sono state le idee, non le persone. A parte Grillo e Casaleggio”.

“Non spariamo sulla Croce rossa”

Altri, la maggior parte, preferiscono non commentare le parole di Cancelleri. “Non voglio sparare sulla croce rossa”, commenta Luigi Sunseri, anche lui parlamentare all’Ars, e Nuccio Di Paola, ex candidato alla presidenza della Regione Siciliana (l’unico con cui Cancelleri, a suo dire, è rimasto in buoni rapporti) si limita a “prenderne atto”. “Il Movimento – dice all’agenzia Agi – ha avuto tanto da Giancarlo e dal suo operato, ma nello stesso tempo ha dato tanto a lui”.

La notizia dell’addio di Cancelleri è arrivata molto presto anche a Roma. Soprattutto tra i parlamentari eletti in Sicilia. Tra loro, che probabilmente a Giuseppe Conte sono ancora più vicini, davvero nessuno vuole commentare, neanche sulle questioni di merito che Cancelleri ha sollevato.

Azzolina: “Mi ricorda il mio addio al Movimento”

Neanche l’ex ministro per l’Istruzione Lucia Azzolina (anche lei ex grillina e siciliana, passata poi con Luigi Di Maio dopo la scissione, e ora tornata a lavorare a scuola come dirigente scolastica) se la sente di intervenire. Si limita a dire “l’intervista a Cancelleri l’ho letta e mi è sembrato di tornare ai giorni in cui anche io ho abbandonato il Movimento. Mi limito a ribadire quanto detto allora”.

Ai tempi, l’ex ministra aveva definito il M5S come “un fidanzato che speri che possa cambiare, ma non cambia. Anzi peggiora”, un movimento che “non esiste più”.

“Ma lo stop ai mandati è un tema da affrontare”

Le uniche parole quasi di sostegno a Cancelleri arrivano dalla sua ex ‘collega’ Stefania Campo, parlamentare 5 Stelle all’Ars, che dopo avere detto “mi dispiace, perché al di là della politica poi ci sono sempre i rapporti personali”, aggiunge: “Sicuramente c’è un problema riguardo alla valorizzazione delle risorse, un tema che si porrà ogni volta che un rappresentante del M5S finirà i due mandati. E’ una questione che va affrontata. Il ricambio generazionale è una cosa bellissima, ma è anche giusto che vengano salvaguardate le esperienze di chi per tanti anni ha fatto un lavoro costante nei palazzi e nei territori”.