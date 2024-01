Ladri in azione nell’Agrigentino, rubati computer e farmaci da ambulatorio medico

Sono state avviate indagini da parte dei carabinieri della locale stazione per risalire all'identità degli autori del furto

Ladri in azione in un ambulatorio medico di Favara, in provincia di Agrigento. Ignoti malviventi, dopo aver forzato l’ingresso del negozio in via Kennedy, hanno portato via alcune confezioni di farmaci e un computer.

Indagini in corso

Lanciato l’allarme, sono state avviate indagini da parte dei carabinieri della locale stazione per risalire all’identità degli autori del furto. Potrebbero tornare utili le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.