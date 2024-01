Ladri in azione in una pizzeria di Agrigento: rubato l’incasso

Indagini in corso per risalire all'identità degli autori della rapina, anche con l'aiuto delle telecamere di videosorveglianza

Ladri in azione in una pizzeria in viale della Vittoria, ad Agrigento, lo stesso tratto di strada dove pochi giorni fa era stato commesso un furto ai danni di una farmacia. Le modalità sono le stesse: ignoti malviventi, dopo aver forzato l’ingresso, sono entrati nei locali e hanno rubato i soldi presenti nel registratore di cassa.

Indagini in corso

E’ stato il proprietario della pizzeria ad accorgersi del furto. L’uomo ha presentato denuncia a carico di ogniti alla locale stazione dei carabinieri. Indagini in corso per risalire all’identità degli autori della rapina, anche con l’aiuto delle telecamere di videosorveglianza.