Paura in pizzeria, malvivente minaccia cassiere con un coltello: portato via l’incasso

Momenti di paura vissuti ieri sera a Canicattì, si cerca l'uomo responsabile della rapina. Ancora ignota l'identità.

Trambusto e tensione nella serata di domenica 19 novembre in una pizzeria d’asporto di Canicattì, in provincia di Agrigento, dove un uomo con il volto travisato e un coltello in mano ha fatto irruzione per portare via l’incasso di giornata.

Il malvivente si è presentato nell’attività indossando un cappello nero e una sciarpa alzata fino agli occhi e ha minacciato l’addetto alla casa.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Le ricerche dell’uomo

Il commesso è stato quindi costretto a consegnare il denaro all’energumeno, il quale si è successivamente dileguato facendo perdere le proprie tracce. Sul luogo dove si è consumata la rapina si sono presentate le forze dell’ordine che hanno ascoltato i testimoni presenti al momento dei fatti.

A quanto pare, il bottino portato via dal rapinatore ammonterebbe a circa 250 euro. L’uomo sarebbe ancora irreperibile e la sua identità non sarebbe nota.