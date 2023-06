Ladro goloso devasta pasticceria per i cupcake, poi si pente e paga i danni

La proprietaria dell'esercizio ha deciso di rendere nota sui social la strana vicenda.

Chissà se per gola o per un improvviso calo di zuccheri fatto sta che, un giovane uomo, dopo avere mandato in frantumi la porta d’ingresso di una pasticceria, ha rubato una decina di cupcake per poi dileguarsi. Impaurita dallo sconsiderato atto, la proprietaria dell’esercizio sito a Vancouver, in Canada, tramite TikTok ha deciso di rendere pubblica la strana vicenda, con il video che presto è diventato virale.

Il pentimento

E’ stato dopo qualche giorno che il tutto è divenuto ancora più “strano”. Il ladro goloso infatti, pentito del gesto, ha deciso di chiedere scusa alla proprietaria che, inteneritasi, ha deciso di ritirare la denuncia.