Il lago di Pozzillo al centro dello sviluppo regalbutese

Dopo la conclusione del recente festival dedicato al bacino idrico, l'Amministrazione sta valutando ulteriori iniziative finalizzate a rilanciare l’economia locale partendo proprio dalla natura

REGALBUTO (EN) – Si è conclusa la prima edizione del Festival del Pozzillo, una quattro giorni con cui l’Amministrazione comunale ha voluto mettere al centro dell’attenzione il lago Pozzillo e che ha accolto tantissimi visitatori con un entusiasmo ritrovato dopo gli anni caratterizzati dalla pandemia da Covid-19.

Il festival, fortemente voluto dal sindaco Vittorio Angelo Longo, insediatasi da meno di un anno a Regalbuto, ha messo al centro di tutto il lago Pozzillo, luogo di natura dalle enormi potenzialità, che secondo la Giunta comunale può essere valorizzato maggiormente. Per questo ha preso il via un nuovo percorso organizzativo, che è stato da molti riconosciuto come una novità positiva e da proseguire anche nel prossimo futuro.

Nella quattro giorni della manifestazione, numerose sono state le iniziative proposte: dai tanti stand di street food e prodotti tipici locali, alle aree dedicate al divertimento e allo svago dei bambini; dai raduni delle auto storiche a cura del Club AutoMoto retrò di Regalbuto, alla musica live proposta dai gruppi musicali e dai vari dj set.

“È stata – ha commentato il sindaco Longo – un’organizzazione molto complessa e impegnativa, quella messa in campo in questa prima edizione del Festival del Pozzillo, in cui ognuno ha fatto egregiamente la propria parte e a cui va il mio personale ringraziamento. Voglio rivolgere i miei più sentiti ringraziamenti all’assessore al Turismo Vito Stissi per il coordinamento dell’iniziativa, al vice sindaco Giuseppe Privitera per l’organizzazione del servizio di raccolta effettuato dalla Saes e col supporto dell’Avas Regalbuto, agli organizzatori dell’evento, AcaEvents di Antonino Carosia, Calogero Iovino e Armando Fichera. Ringrazio anche i Carabinieri e i vigili urbani per l’ordine pubblico, la Misericordia di Regalbuto per il servizio di Protezione civile, Vincenzo Sassano per gli impianti tecnologici e poi la Pro Loco di Regalbuto, senza infine dimenticare la Pozzillo avventura e Pozzillo quad adventure, la Asd Regal Horses, il club Automotoretro, l’associazione Castelli di Enna e tutti i gruppi musicali intervenuti che, assieme alle attività commerciali presenti negli stands, hanno allietato e servito, con grande professionalità, i tantissimi presenti”.

“In ultimo, ma non per importanza – ha concluso il sindaco – un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti per la grande affluenza e il grande entusiasmo che avete profuso”.

Parole di grande soddisfazione quelle del primo cittadino, che fanno pensare a nuove iniziative legate al lago di Pozzillo e alle sue grandi potenzialità.