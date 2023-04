Lama fugge dal circo, semina il personale e va a trottare su pista ciclabile

La vicenda dell'iconico quadrupede delle Ande,trotterellante in giro per Genova scatena l'ironia della gente sui social

Alla fine, la vicenda del lama scappato dal circo di Maya Orfei, che da qualche giorno staziona in piazzale Kennedy a Genova, si è trasformato nel più simpatico dei siparietti. Vista l’eccezionalità dell’evento, roba da raccontare un giorno a figli e nipoti. L’iconico quadrupede delle Ande è stato visto correre lungo Corso Italia (passeggiata a mare dove i genovesi praticano jogging, ndr) inseguito dal personale del circo. E prima di guadagnare il viale a mare, il grande animale ha girellato un po’ nel quartiere della Foce.

Catturato dai circensi

“Massima attenzione”, ha avvertito il gruppo ‘Viabilità Genova’ tramite un post, “c’è un lama che corre in Corso Italia già avvertiti i carabinieri”. Ed è stata proprio una pattuglia del Nucleo Radiomobile che ha intercettato l’animale, catturato poco dopo dai circensi.

Ironia sui social

Decine e decine i commenti alla notizia del lama che fugge: oltre a quelli particolarmente indignati degli animalisti, che già avevano protestato per la presenza di un circo che utilizza gli animali, anche quelli più divertiti: “Ha visto questa ciclabile così bella che non ha resistito”, “ma uno potrà fare un po’ di jogging in tranquillità? non vi sono più le restrizioni del Covid che se andavi a correre ti inseguivano i Carabinieri”, “Ma è tranquillo o sputa?”