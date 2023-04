Lampedusa, oltre 2.200 migranti in hotspot: 740 via con navi

La Prefettura di Agrigento lavora senza sosta per alleggerire la pressione nella struttura

Saranno 740 i migranti che lasceranno oggi l’hotspot di Lampedusa. La Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, lavora ormai da giorni senza sosta al piano dei trasferimenti per alleggerire la pressione nella struttura in cui le presenze hanno raggiunto quota 2.242 a fronte di una capienza di poco inferiore ai 400 posti.

Voli e navi militari, oltre ai traghetti di linea, per svuotare il centro, in cui le condizioni restano difficili, a causa dei continui arrivi. Stamani a lasciarsi alle spalle l’isola saranno in 320 imbarcati sul traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. Stessa sorte in serata toccherà ad altri 420.