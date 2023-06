Affonda barchino di 6 metri al largo di Lampedusa, 3 migranti dispersi

Messi in salvo 44 migranti a Lampedusa durante la notte, ma all'appello mancherebbero tre compagni di viaggio.

Un barchino di sei metri è affondato nel corso della notte tra martedì 20 e mercoledì 21 giugno al largo di Lampedusa. I militari della Guardia di Finanza intervenuti nell’area sono riusciti a soccorrere 44 persone, tra cui 6 donne.

Lampedusa, sopravvissuti in 44

In base a quanto dichiarato dai sopravvissuti, tuttavia, mancherebbero all’appello tre persone che si trovavano sull’imbarcazione. I migranti soccorsi al largo di Lampedusa sono stati portati al molo Favarolo alle prime luci dell’alba di oggi.

In base a quanto dichiarato, sarebbero tutti provenienti da diversi Paesi dell’Africa. La barca sarebbe salpata da Sfax, in Tunisia, alle 21 di lunedì 19 giugno. I viaggiatori avrebbero pagato una somma pari a 3mila dinari libici per effettuare la traversata.

Foto di repertorio