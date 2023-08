Lampedusa, il sindaco alla Meloni: “Venga qui, insieme troveremo soluzione”

Sull'isola ci sono stati 65 sbarchi con quasi 2mila arrivi e ieri 55 approdi con oltre 2mila persone sbarcate in appena 24 ore

“Chiedo al presidente Meloni di venire a passare due giorni a Lampedusa con me. Ci sediamo nel mio ufficio, dopo aver visitato l’isola, e insieme troveremo una soluzione. Ne sono sicuro”. Lo dice il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, dopo l’ennesima emergenza sbarchi sull’isola. Dopo la raffica di arrivi degli ultimi giorni e nonostante i trasferimenti disposti dalla Prefettura di Agrigento stamani nell’hotspot di contrada Imbriacola le presenze superavano quota 4mila.

“Piantedosi dica cosa vuole fare, pazienza sta finendo”

“Occorre percorrere nuove strade. Il ministro dell’Interno dica cosa intende fare e soprattutto con quali risorse. La nostra pazienza sta finendo”, ha detto Mannino. Il primo cittadino ha oggi incontrato il ministro per le imprese Adolfo Urso col quale “abbiamo discusso su possibili misure da adottare per aiutare il tessuto imprenditoriale e sociale del territorio, atteso che la questione immigrazione impatta negativamente sull’isola”. Sulla più grande delle Pelagie venerdì ci sono stati 65 sbarchi con quasi 2mila arrivi e ieri 55 approdi con oltre 2mila persone sbarcate in appena 24 ore.