Lampedusa, naufragio nella notte: 45 persone recuperate e una vittima

In area Sar Maltese, a Sud-Ovest da Lampedusa, nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 marzo è naufragato un barchino. Intervenuta sul posto, la guardia costiera ha recuperato 45 migranti e il cadavere di una donna. Al momento, invece, non risultano dispersi.

Naufragio a Lampedusa, la vittima aveva 18 anni

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima del naufragio aveva 18 anni ed era nata in Gambia. A identificare il corpo della ragazza sarebbero state le cugine con le quali viaggiava (attualmente in stato di shock). Adesso, il pm di Agrigento ha già disposto l’ispezione cadaverica, in programma per le prossime ore. Come detto, invece, non risultano persone disperse e dunque sono stati messi in sicurezza 45 dei 46 migranti che tentavano di raggiungere il porto di Lampedusa.