Lampedusa, Piantedosi: “Trasferimenti da hotspot avvengono sistematicamente”

"Ci sono delle fasi acute di crisi quando ci sono arrivi consistenti concentrati in poche ore", ha detto il ministro

”I trasferimenti dall’hotspot di Lampedusa avvengono sistematicamente, normalmente in maniera fisiologica”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo alle domande dei giornalisti a L’Aquila, dopo il comitato ordine e sicurezza pubblica in prefettura.

“Ci sono delle fasi acute di crisi quando ci sono arrivi consistenti concentrati in poche ore, e accompagnati da condizioni meteo-marine che non consentono trasferimenti” ma proprio per questo ”abbiamo voluto provare a gestire la situazione con procedure di maggiore semplificazione”, ha agigunto il ministro.