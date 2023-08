Più di mille persone sono sbarcate a Lampedusa nel giro di 24 ore: hotspot strapieno

A Lampedusa gli sbarchi sono incessanti, tanti i bambini e le donne. Si conta che nel giro di 24 ore siano sbarcate più di mille persone

Sbarchi senza fine a Lampedusa, dove la staffetta delle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza dal molo Favaloro prosegue ininterrotta da ore. Oltre 900 i migranti approdati ieri sulla più grande delle Pelagie, più di 300 quelli giunti oggi a partire dalla mezzanotte. Sulle carrette del mare intercettate a circa una decina di miglia dall’isola dagli uomini della Guardia di finanza e della Guardia costiera viaggiavano gruppi da un minimo di 16 a un massimo di 62 persone. In 18, tra cui una donna e due minori, invece, sono stati bloccati a terra, a molo Madonnina, dai militari della Tenenza della Guardia di finanza.

Hotspot pieno e avviati trasferimenti

Non si tratta dell’unico gruppo riuscito a raggiungere direttamente l’isola. Altri 27, tra cui 4 donne e 2 minori, infatti, sono stati ritracciati dai carabinieri sulla spiaggia della Guitgia. E con la raffica di arrivi torna a riempiersi l’hotspot di contrada Imbriacola dove le presenze sono salite a quota 1.500 circa. Per stamani la Prefettura di Agrigento d’intesa con il Viminale ha disposto il trasferimento di 500 migranti a bordo del traghetto Galaxy che in serata giungerà a Porto Empedocle.