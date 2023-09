Riuscito il lancio di un missile intercontinentale degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno testato un missile intercontinentale e il lancio è andato a buon fine, sale la tensione con la Corea del Nord

Mentre salgono le tensioni con la Corea del Nord, gli Stati Uniti hanno lanciato un missile balistico intercontinentale (Icbm) per testare le sue capacità nucleari. Il lancio del Minuteman III, non armato, è avvenuto dalla Vandenberg Space Force Base. “L’obiettivo del test di lancio Icbm è di confermare e verificare la sicurezza, l’efficacia e la prontezza del sistema d’arma”, si legge in un comunicato della base.

Mentre il vice comandante del Space Launch Delta 30, il colonnello Bryan Titus, ha sottolineato che questo tipo di test dimostrano “la prontezza delle forze nucleari Usa e forniscono fiducia nella forza letale e nell’efficacia del deterrente nucleare della nazione”.

La tensione: l’incontro fra Putin e Kim Jong Un

La notizia del lancio arriva dopo che ieri il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, ha lanciato un duro monito a Pyongyang, in reazione alla notizia di un possibile incontro tra Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un. “Questo non si rifletterà bene sulla Corea del Nord che pagherà un prezzo di fronte alla comunità internazionale – ha detto – noi continueremo a chiedere alla Corea del Nord di rispettare i suoi impegni pubblici di non fornire alla Russia armi che finirebbero per uccidere ucraini”.

Foto via Twitter Space Launch Delta 30