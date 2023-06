Lasciano casa per vivere dentro autobus: “Risparmiamo 1000 euro al mese”

Quello che all'inizio sembrava un gioco si è trasformato in realtà

La strana storia arriva da Rotherham (South Yorkshire), nel Regno Unito, dove Conrad Kirk, proprietario di una piccola azienda che opera nel settore dei media, e la compagna Nicole McCarthy, insieme alle loro quattro bambine hanno deciso di abbandonare la normale vita in appartamento per trasferirsi in un autobus, chiaramente inutilizzato, a due piani.

La casa mobile

Quello che all’inizio è stato preso come un gioco si è però trasformato in piacevole realtà, considerato che, conti alla mano, i coniugi si sono resi conto di potere risparmiare l’equivalente in sterline di mille euro. Dunque ciao ciao casa onerosa casa in affitto e via libera alla nuova vita in bus. Che poi, sul mezzo non manca prorpio nulla grazie ai lavori di manutenzione del marito. C’è un bagno, una zona giorno, una cucina separata, una camera con un letto matrimoniale e due a castello, e perfino un piccolo garage. Anzi, grazie alla nuova “casa mobile”, alle bambine verrà più vicino frequentare la scuola.