L’Asp scommette sulla prevenzione oncologica

Presentate ieri le iniziative previste sul territorio messinese per la prossima primavera: una campagna di prossimità finalizzata a sensibilizzare la popolazione sull’importanza degli screening periodici

MESSINA – La cultura della salute passa dalla prevenzione e su questa si deve puntare per avere diagnosi precoci e abbassare l’indice di mortalità per tumori. L’Asp di Messina moltiplica così il suo impegno, lanciando la propria campagna di primavera per sensibilizzare la popolazione dell’area metropolitana all’adesione agli screening oncologici gratuiti per fasce di età. Una campagna di prossimità, come l’ha definita il dg dell’Azienda sanitaria Bernardo Alagna, perché gli utenti saranno raggiunti nei luoghi dove abitano e lavorano anche con camper dislocati nelle varie piazze.

In programma anche incontri in collaborazione con i Comuni e altri Enti pubblici, come ha sottolineato Rosaria Cuffari, responsabile del Centro screening, ricordando la disponibilità di Atm e altre partecipate del Comune di Messina. Alla presentazione del progetto dell’Asp era presente anche l’assessore Alessandra Calafiore.

La conferenza stampa si è svolta ieri a Palazzo Geraci, dove sono state illustrate le iniziative promosse dall’Asp in collaborazione con Federfarma, Federazione dei medici di famiglia e Lions. Le campagne di prevenzione in passato non hanno avuto grandi risultati per una serie di problemi anche di comunicazione tra Asp e utenti (tra cui lettere mai arrivate a destinazione). Alcuni dati però indicano un’inversione di tendenza, con numeri che superano quelli pre-pandemia. Soltanto nel 2022 sono state eseguite 12.700 mammografie, che hanno consentito di diagnosticare 123 tumori al seno; 8.026 test per il cancro alla cervice uterina (22 sottoposte poi a intervento su lesioni gravi) e 6.155 ricerche di sangue occulto nelle feci, sintomo del carcinoma al colon retto (con 432 positivi inviati a colonscopia e dieci a intervento chirurgico).

Secondo i parametri europei, ha evidenziato la dottoressa Cuffari, l’adesione nell’area messinese si assesta al 32,70% per la mammella e al 30,80% per la cervice uterina: si dovrebbe arrivare al 60%. Ci si attesta invece al 6,40% per il colon retto. La curva netta rispetto alla popolazione “bersaglio” segna una crescita, dal 2019 al 2022, che va dal 21% al 29% per la mammografia, dal 21% al 35% per il cervico carcinoma, dal 3% al 7% per il test al colon retto, escludendo l’anno pandemico 2020.

Le fasce d’età a rischio interessate agli screening gratuiti sono per il seno le donne da 50 a 69 anni (ogni due anni); per cervice uterina le donne da 25 a 64 anni (Pap test tra 25 e 33; Hpv–Dna tra 34 e 64 con periodicità triennale o quinquennale); per colon retto, sia donne che uomini da 50 a 69 anni (con controllo biennale).

Domenica 16 aprile per il Lions day, promosso dal Lions Distretto 108 YB Sicilia, l’Azienda sanitaria sarà presente nelle principali piazze del territorio con desk informativi. Da lunedì 17 a venerdì 21 aprile a Sinagra arriva invece l’Unità mobile mammografica, con il coordinamento del responsabile Uos Screening mammografico Antonio Farsaci; a maggio a Lipari; a giugno a Tusa e all’Istituto Penitenziario di Messina.

“Si tratta di occasioni preziose – ha evidenziato il direttore sanitario Domenico Sindoni – sia per diffondere la cultura della prevenzione che per effettuare test alla popolazione grazie all’allestimento di camper e stand. L’Asp di recente ha anche acquistato tre nuovi mammografi digitali con stereotassi computerizzata e un ecografo con sonda Fusion per offrire un livello tecnologico ancora più elevato. L’azienda effettua una presa in carico totale, accompagnando l’utente dal primo controllo fino alla diagnosi e all’intervento quando necessario”.

Per la prima fase fino alla diagnosi per Messina il riferimento è il centro di via del Vespro, per il secondo livello, quando si accerta il tumore, l’Asp fa riferimento a Taormina e Milazzo: “Si sta pensando anche a una convenzione con le aziende Policlinico e Papardo, ma per il momento il budget non lo consente”.

Il presidente di Federfarma Messina, Giovanni Crimi, ha dato la disponibilità delle 247 farmacie presenti sul territorio ad avere un ruolo attivo nella diagnosi precoce al colon retto attraverso informazioni e indicazioni sull’esame preliminare.

“L’obiettivo – ha commentato l’assessore Calafiore – è essere sempre più vicini ai cittadini e realizzare in collaborazione con l’Asp servizi di prossimità, dunque un’integrazione socio-sanitaria che stiamo portando avanti con la nostra Amministrazione grazie alla previsione tra l’altro di case di comunità”.

Lina Bruno